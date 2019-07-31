В России впервые с начала года зафиксирована дефляция

Потребительские цены в России за неделю с 23 по 29 июля снизились на 0,1%, сообщает Росстат 31 июля. С начала июня потребительские цены выросли на 0,2%, с начала года — 2,7%.

«За прошедшую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,2%, масло подсолнечное – на 0,3%, колбасы полукопченые, сосиски, сардельки, маргарин и крупу гречневую – на 0,2%», — говорится в сообщении.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,9%, в том числе на огурцы — 4%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2% и лук — 2,5%.

В то же время выросли цены на помидоры (+1,7%), пшено (+0,6%), куриные яйца (+0,5%), свинину и мясо кур (+0,4%), мороженую рыбу и вермишель (+0,3%), мясные консервы, сливочное масло, сметану, жирный творог и рис (+0,2%).

Цены на бензин и дизельное топливо за прошедшую неделю выросли на 0,1%.