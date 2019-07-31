Перед выборами Смольный введет льготные тарифы на метро для владельцев карты «Мир» и ЕКП. Платить надо будет 30-35 рублей

Правительство Санкт-Петербурга установило льготы на проезд в метро для тех, кто платит картой «Мир» и единой картой петербуржца. Одна поездка обойдется им в 35 и 30 рублей соответственно.

Распоряжение комитета по тарифам опубликовано на сайте Смольного 31 июля. Новые тарифы, согласно ему, действуют с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Напомним, стоимость жетона на данный момент составляет 45 рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте единой карты петербуржца. Ее выпуск начался 6 мая, она является не только платежной картой, но и проездным билетом, аналогом некоторых документов, дисконтной картой магазинов и носителем электронной подписи. Карта выпускается на базе системы «Мир», в проекте участвуют три банка: Сбербанк, банк «Санкт-Петербург» и ВТБ.

В конце 2018 года Смольный принял решение не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте.