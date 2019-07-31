На топливном рынке Петербурга сменился лидер. «Роснефть» официально подтвердила покупку ПТК

ПАО «НК Роснефть» приобретает 100% акций крупнейшего независимого топливного оператора Санкт-Петербурга «Петербургской топливной компании». Об этом говорится в сообщении компании 31 июля.

В сделку вошла 141 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также Республике Карелии, 125 бензовозов, а также две нефтебазы: «Ручьи» в Санкт-Петербурге и «Чудово» в Новгородской области.

Как ранее сообщала «Фонтанка», права собственности ООО «Гатчинская нефтяная компания», владевшей розничными активами ПТК, перешли к ООО «РН-Региональные продажи», «дочке» ПАО «НК "Роснефть"» 30 июля. Одновременно «РН-Региональные продажи» стала собственником еще трех юрлиц петербургской компании – ООО «ПТК», которое является оператором сети АЗС, ООО «ПТК-Терминал», которое управляет нефтебазами «Ручьи» и «Чудово», а также ООО «Транс-Тайм», которое занимается перевозкой нефтепродуктов.

Сумма сделки не раскрывается. Ранее эксперты оценивали ее в 35-40 млрд рублей.

Реклама



Покупка ПТК сделает «Роснефть» крупнейшим розничным игроком на рынке Петербурга. «Таким образом, для развития и синергии розничного бизнеса НК «Роснефть» в Северо-Западном регионе создаются наилучшие условия, в том числе за счет привлечения крупных корпоративных клиентов, эффективности маркетинговых программ по работе с физическими лицами, а также повышения доходности от сопутствующего бизнеса», – заявила вице-президент по развитию розничного бизнеса и внутреннего рынка ПАО «НК «Роснефть» Аврил Конрой.

Подробнее о том, почему владельцы ПТК решили избавиться от бизнеса, к созданию и развитию которого приложили руку Анатолий Собчак и Владимир Кумарин (Барсуков), читайте в материале «Фонтанки».