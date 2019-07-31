Против бывшего гендиректора Audi выдвинуты официальные обвинения. Опять дизельгейт попутал

Немецкая прокуратура официально выдвинула обвинения против бывшего генерального директора Audi Руперта Штадлера и еще трех высокопоставленных сотрудников компании. В Германии продолжается расследование дизельного скандала, известного как «дизельгейт».

Штадлеру вменяется в вину то, что он узнал о манипуляциях с программным обеспечением не позднее конца сентября 2015 года, но даже после этого не препятствовал продолжению выпуска автомобилей Audi и Volkswagen с мошенническими блоками управления, сообщает 31 июля Autocar. Таким образом, прокуратура считает его виновным в фальсификации и введении в заблуждение.

Трем другим подельникам Штадлера были предъявлены обвинения в разработке двигателей, содержащих незаконные «устройства защиты», предназначенные для фальсификации результатов экологических тестов. Эти двигатели в массовом порядке устанавливались не только на автомобили Audi, но также на Volkswagen и Porsche.

Прокуратура напрямую отказалась назвать других обвиняемых, однако источники сообщили агентству Reuters, что среди них бывший руководитель Audi и Porsche Вольфганг Хатц и два инженера.

Руперт Штадлер работал в компании Audi с 1990 года, а в 2007-м стал ее генеральным директором. С 2010 года он входил в правление Volkswagen и был в числе самых высокопоставленных менеджеров концерна. Штадлер был арестован в июне 2018 года и с тех пор находится под стражей. В октябре 2018 года Audi официально прекратила его контракт как CEO.