В Финляндии подозреваемая в отмывании миллионов евро российская компания сворачивает свою деятельность

Компания в сфере недвижимости Airiston Helmi, в отношении которой в Финляндии ведётся расследование об отмывании миллионов евро, объявила о ликвидации своей деятельности и сейчас продаёт все свои активы. Об этом сообщает 31 июля финское информагентство STT со ссылкой на Кари Уоти, адвоката гендиректора компании Павла Мельникова.

Из-за дела об экономических преступлениях ни один банк не соглашается открывать для Airiston Helmi счета, и потому компания не может вести бизнес. Старые счета закрыты.

По словам Уоти, компания владеет десятком объектов недвижимости. Их стоимость варьируется от 100 тыс. до миллиона евро. Уоти также указал, что полиция до сих пор не пожелала выслушать Мельникова.

Компания Airiston Helmi подозревается в отмывании денег и налоговом мошенничестве в особо крупных размерах, мошенничестве с пенсионным страхованием и выплате «серой» заработной платы.

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Полиция в сентябре 2018 года провела масштабный обыск в нескольких десятках объектов недвижимости компании. В ходе спецоперации были задействованы 400 сотрудников полиции, пограничной охраны и даже Сил обороны. Во время обыска было изъято около 3,5 млн евро и сотни терабайт информации.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со своим финским коллегой Юхой Сипиля назвал «параноидальным бредом» версию финских СМИ, что за деятельностью компании стоят российские военные.