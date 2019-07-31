Счетная палата увидела перспективы снижения бедности в России. Но только до уровня прошлого года

Орган внешнего государственного контроля РФ прогнозирует, что во втором квартале этого года сокращение роста реальных доходов населения замедлится, что уменьшит и число людей, живущих за чертой прожиточного минимума.

«Вероятнее всего, уже во втором квартале уровень бедности должен снизиться, в том числе в связи с тем, что сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения во втором квартале составило всего 0,2% против 2,5% в первом квартале», – цитирует 31 июля заявление ведомства ТАСС.

В Счетной палате отмечают, что сезонные колебания в уровнях доходов граждан – это «типичная ситуация для российской экономики». При этом маловероятно, что уровень бедности в стране упадет ниже показателей 2018-го, уточнили в ведомстве.

Напомним, что на днях Росстат констатировал рост уровня бедности до 14%. По итогам прошлого года число бедных в РФ составляло 12,9%.