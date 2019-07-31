Банк «Санкт-Петербург» запустил обратный выкуп 12 млн акций. Это должно повысить их цену
Решение об обратном выкупе акций было принято на заседании наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 31 июля, сообщили в компании. Всего банк планирует приобрести 12 млн размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций по 53,5 рубля за одну штуку. Подать заявление на продажу можно с 6 сентября по 7 октября 2019 года.
В банке объяснили, что это решение – очередной шаг по повышению цены акций наряду с обновленной дивидендной политикой банка. Кроме того, банк «Санкт-Петербург» уже производил обратный выкуп акций в прошлом году.
Наблюдательный совет утвердил корректировку стратегии развития банка на 2018-2020 годы. Банк «Санкт-Петербург» планирует стать лучшим частным банком для корпоративных клиентов в регионах присутствия, одним из лидеров рынка по доле онлайн-продаж и онлайн-операций, а также стать одним из лидеров рынка по ВЭД, говорится в сообщении компании.
Стратегия предполагает среднегодовой прирост кредитного портфеля банка на 10%, что соответствует рыночным темпам роста по всем сегментам кредитования.
Справка:
Банк «Санкт-Петербург» — частный банк Северо-Западного региона России. На 1 июля 2019 года в банке обслуживается 2 150 000 физических лиц и 50 000 компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске. Банк занимает 15 место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Акции банка торгуются с 2007 года, включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.