Малком подпишет с «Зенитом» контракт на пять лет. В Петербург он приедет 2 августа

Футбольные клубы «Зенит» и «Барселона» окончательно договорились о переходе в петербургскую команду полузащитника Малкома. Как сообщает RMC, сам игрок также согласовал с сине-бело-голубыми условия личного контракта.

«Зенит» заплатит «Барселоне» за Малкома 40 млн евро. Эта сумма может быть увеличена еще на 5 млн евро в виде бонусов за различные достижения игрока. Сам 22-летний игрок подпишет с петербуржцами контракт на пять лет, с годовым окладом в 6,5 млн евро.

Ожидается, что Малком приедет в Петербург для прохождения медобследования 2 августа, после чего состоится подписание личного контракта.

22-летний бразильский форвард Малком перешел в «Барселону» прошлым летом из «Бордо» за 41 миллион евро, однако не смог закрепиться в стартовом составе. Малком в сезоне-2018/19 провел 24 матча и забил 4 мяча во всех турнирах. В стартовом составе он выходил лишь 14 раз, из них 6 – в чемпионате Испании.