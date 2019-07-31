США готовятся к развертыванию крупного контингента в Европе и ищут водителей. Россиян просят не беспокоиться

Заявка на предоставление логистических услуг для переброски военных в ЕС была размещена на американском сайте госзакупок.

«Правительство США выберет и профинансирует партнеров в Европе из стран НАТО и из не входящих в альянс государств для перевозки персонала, грузов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных и опасных материалов в соответствии с законами и правилами каждой соответствующей страны», – сообщается в опубликованной заявке.

Судя по документам, операция будет проводиться на обширной территории от Бельгии до Польши. Причем восточноевропейской республике будет уделено особое внимание.

Американцы ищут тягачи грузоподъемностью до 80 тонн и 60 автобусов на 45 дней. К водителям, которые будут работать на натовских объектах, предъявляют определенные требования. В частности, они должны удовлетворять условиям для допуска на секретные объекты. В некоторых местах прописано требование, что граждане России не могут работать водителями при этой операции.

К чему конкретно американская армия готовится в Европе – не указывается, однако ранее военные США сетовали на медлительность при переброске сил по ЕС.