В Крыму сотрудник УФСИН расстрелял взрослых и утопил их 4-летнюю дочь. Ему дали пожизненное

Верховный суд Крыма приговорил к пожизненному заключению бывшего работника местного управления Федеральной службы исполнения наказаний Павла Самара. Он годами подрабатывал на продаже несуществующих вещей, от последних покупателей избавился радикально.

Как сообщает региональный Следственный комитет 31 июля, Самар признан виновным в мошенничестве, разбое, хищении оружия с использованием служебного положения и убийстве. В феврале 2018 года, работая в УФСИН по Республике Крым, он разместил на интернет-сайтах объявление о продаже машины, которой в действительности у него не было, и сговорился о сделке с семейной парой.

Установлено, что на встрече Самар расстрелял потенциальных покупателей из похищенного ранее пистолета Макарова, их четырёхлетнюю дочь запер в автомобиле вместе с телами родителей и столкнул в воду.

Мужчину задержали 7 марта. Расследование вскрыло серию однотипных афер с продажей товаров через Интернет: с 2016 по 2018 год он брал с потенциальных покупателей предоплату, но желаемое так и не высылал.

«Приговором суда Самар признан виновным в совершении всех указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы», – заявили в СК.