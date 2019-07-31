Дрозденко должен был махать киркой рядом с Кудрово в 4 раза дольше. Строители не выполнили условий Смольного при расширении Ленинградской улицы

Таинственные строители, о которых шутит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, схалтурили при расширении Ленинградской улицы и переезда в Кудрово. В технических требованиях Смольного значилась совсем другая переходная полоса и тротуар.

Как рассказали «Фонтанке» 31 июля в КРТИ, необходимые согласования на производство работ по уширению Ленинградской улицы комитетом не выдавались. При этом еще 26 июля состоялось совещание по данному вопросу с участием профильных ведомств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, на котором КРТИ были доведены рекомендации и технические требования для реконструкции пересечения улиц Дыбенко и Ленинградской в границах города. «Данные рекомендации при производстве работ в полном объеме выполнены не были, – говорят в Смольном. – Вопрос легализации данных работ не находится в компетенции комитета».

В КРТИ уточнили, что главная недоработка — длина переходно-скоростной полосы на ул. Дыбенко по направлению движения к Ленинградской: она должна была быть не менее 120 метров, чтобы начинать отгон до поворота на Дыбенко. В итоге сделано лишь 30 метров. Кроме того, не выполнены требования по 3-метровой ширине тротуара.

Напомним, «бутылочное горлышко» на переезде в створе Ленинградской улицы было расширено на выходных, несмотря на то, что КРТИ высказывался против. Ответственность за этот акт пока не взяла на себя ни одна организация, однако на объект с торжественными речами выезжали члены областного правительства. Пока не понятно, на каких основаниях город будет принимать этот участок на баланс. Исполнителей работ пока ищет ГАТИ с помощью полиции, им может грозить штраф до миллиона рублей. Как пишет 47news, Александр Дрозденко заявил, что готов к этому. «Пускай на моё имя штраф выписывают, – заявил он. – Пусть знают, что это я ночью с лопатой и киркой трудился».