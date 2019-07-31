В офисе «Буквоеда» на Минеральной обыски. Оттуда выносят оргтехнику

Сотрудников «Буквоеда», чей центральный офис находится на Минеральной улице в Петербурге, попросили покинуть рабочие места утром 31 июля. В здание зашли силовики.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в настоящее время из здания по адресу: Минеральная улица, 13, выносят оргтехнику и документы. Вероятно, в ближайшее время сеть книжных магазинов столкнется с техническими ограничениями в работе.

По данным нашего издания, оперативники полиции при поддержке СОБРа приехали на Минеральную в 11 утра, около двух часов сотрудники ждали на улице, позже их отправили по домам.

Сеть петербургских магазинов «Буквоед» с 2018 года принадлежит московской компании «Читай-город».