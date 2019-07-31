В Хельсинки полиция оштрафовала четверых за неправильную езду на электросамокатах

После многочисленных жалоб горожан полиция Хельсинки вышла на тропу войны с безответственными водителями… электросамокатов.

Как рассказал в «Твиттере» командир Центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерстейн 31 июля, в центре города были оштрафованы четверо на электросамокатах — они ехали по тротуару. Размер взыскания с каждого нарушителя составил 40 евро.

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M??r?simme juuri ruuhkaisella Espalla 4 x 40 euroa rikesakkoa s?hk?potkulaudalla ajosta jalkak?yt?v?ll?. #Helsinki pic.twitter.com/0gEvTjjrQG — Dennis Pasterstein (@DPasterstein) July 31, 2019

По словам инспекторов, молодые люди приехали из пригорода и не знали, что в пешеходной зоне электросамокаты использовать запрещено, что, разумеется, не освободило их от ответственности.

Электросамокаты стали одним из самых популярных видов транспорта в финской столице этим летом: сразу несколько компаний запустили бизнес по сдаче в аренду «скутеров». Они разбросаны по всему городу, и пользоваться ими очень легко — с помощью приложения, которое помогает найти электросамокат, показывает уровень зарядки и через QR-код разблокирует транспорт. Аренда стоит в среднем 1 евро плюс 25 центов за каждую минуту использования. Электросамокаты могут развивать скорость до 20 км/ч, и это может быть опасным — в Университетской больнице Хельсинки рассказали, что каждую неделю к ним поступает 3-4 пострадавших при езде. Также жители столицы ранее сетовали на то, что «скутеры» раскидывают где попало, поскольку станций, как для сити-байков, для них не предназначено. В рамках ПДД водители электросамокатов приравниваются к велосипедистам, а для них, как известно, существуют велодорожки.

Ранее сообщалось, что на дорогах Финляндии появились камеры, которые фиксируют разговоры за рулём и глубину протектора.