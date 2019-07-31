Владельца «Норманна» подозревают в хищении 1,5 млрд рублей. Потерпевшими могут быть признаны 774 человека, но пока нет ни одного

Владелец строительного холдинга «Норманн» Владимир Смирнов, задержанный двое суток назад, подозревается в мошенническом хищении 1 млрд 489 млн рублей у дольщиков жилкомплекса «На Заречной» в Парголово.

По данным «Фонтанки», следствие считает Смирнова создателем преступного плана.

«Не позднее июня 2014 года Смирнов совместно с иными лицами из числа руководителей НОА «ИСТ Норманн» разработал план по хищению денежных средств у неопределенного круга лиц, привлеченных в качестве участников долевого строительства многоквартирного жилого дома в Санкт-Петербурге, поселок Парголово, Ольгинская дорога, участок 5», – считает следователь по особо важным делам 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД Петербурга Сабанчиева.

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По ее мнению, Смирнов в течение 2015-2017 годов привлек 774 участника долевого строительства и заключил с ними договоры на общую сумму 1 млрд 489 млн рублей.

«При этом на строительство дома затрачено 80 млн рублей», – уверены в следствии.

Все вложившие в ЖК «На Заречной» деньги дольщики могут стать потерпевшими по уголовному делу. Сегодня в Выборгском районном суде Петербурга должно быть рассмотрено ходатайство о заключении Смирнова под стражу, но сложность заключается в том, что ГСУ ГУ МВД, ведя это уголовное дело с февраля 2019 года, до сих пор не вынесло ни одного постановления о признании хотя бы одного дольщика потерпевшим. Это существенно затрудняет расследование и процесс по избранию меры пресечения.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Владимира Смирнова доставили в Выборгский суд. По нашим данным, следствие хочет исправить огрехи в режиме онлайн – напечатав под копирку постановления о признании потерпевшим и дать их на подпись дольщикам, которые сегодня пришли на заседание.

Владельца «Норманна» полиция видит в СИЗО. Это желание может споткнуться о позицию Верховного суда, который прямо запрещает избирать самую суровую меру пресечения фигурантам «предпринимательских» мошенничеств.