Путин после встречи с главой МЧС отправил в Сибирь военных. Тушить леса подчиненные Шойгу будут с воздуха

Российский президент 31 июля послушал главу МЧС Евгения Зиничева и решил отправить в Сибирь подчиненных его предшественника. Минобороны делегирует к полыхающим лесам авиатехнику.

О том, что группировка вооруженных сил будет переброшена в Сибирь, 31 июля сообщает пресс-служба президента Владимира Путина. Военные останутся там до особого распоряжения.

В Минобороны, пишут СМИ, заявили, что перебрасывают в переживающие природную катастрофу регионы 10 самолетов Ил-76 и столько же вертолетов. Они готовы вылететь сегодня же.

Накануне МЧС заявило о передислокации своих сил – пожарных из Хакасии и Кемерово с огнетушителями за спиной отправили в Красноярский край.

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Кроме Иркутской области, горят леса Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов Красноярского края, некоторые районы Бурятии и Якутии.

Горят миллионы гектаров леса, тушить их не стали из экономических соображений. Местные власти ждут дождей, а сенаторы предложили отменить норму, которая говорит о финансовой необоснованности борьбы с локальными лесными пожарами. Днем 31 июля полыхающие деревья начали заливать водой с воздуха.