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Город
31.07.2019 16:10
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С капремонтом улицы Салова подрядчику придется уложиться в месяц вместо четырех с половиной

В Государственной административно-технической инспекции Петербурга обсудили августовские ограничения движения в городе. В итоге сроки ремонта на улице Салова сократили в четыре раза.

Как сообщили 31 июля в пресс-службе ГАТИ, накануне в инспекции прошли публичные обсуждения проектов ограничений с участием представителей транспортных ведомств, ГИБДД, согласующих организаций, заказчиков, подрядчиков и экспертов. По итогам совещания было решено сократить срок ограничения движения на улице Салова с первоначальных 4,5 месяца до 30 дней.

Помимо этого, организация, выполняющая работы, должна будет устранить замечания ГИБДД, нанеся временную разметку в местах размещения временных остановок.

Ограничения движения на улице Салова и Софийской улице начнут действовать с 20:00 2 августа. Там по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» выполнят капитальный ремонт дороги.

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По данным ГАТИ, на время работ будут ограничивать движение:

 

  • с 20:00 2 августа по 4 августа – на улице Салова у Софийской улицы, Софийской у улицы Салова и на перекрестке Софийской и улицы Зубарева;
  • с 5 по 11 августа – на перекрестке улицы Салова с Софийской улицей;
  • с 5 по 18 августа – на улице Салова от Софийской улицы до Грузинской, включая перекрестки с улицами Брагина и Самойловой;
  • с 12 по 30 августа – на улице Салова у дома 53, корпус 1;
  • с 19 по 20 августа с 7:00 до 22:00 – на улице Салова у дома 37;
  • с 21 по 30 августа – закрытие направления движения по улице Салова от Грузинской улицы до улицы Брагина, включая перекресток с улицей Самойловой;
  • в ночь 31 августа с 22:00 до 7:00 – на перекрестке улиц Салова и Самойловой.

 

Перекрывать будут следующие участки:

 

  • с 12 по 30 августа – перекресток улицы Салова и Софийской улицы;
  • с 19 по 20 августа – улицу Салова от Софийской улицы до улицы Брагина;
  • ночью с 22:00 до 7:00 с 19 на 20 августа – перекресток улицы Салова с улицей Брагина;
  • ночью 31 августа с 22:00 до 7:00 – перекресток улиц Салова и Самойловой.

 

Также с 5 августа 2019 года по 1 мая 2020 года из-за ремонта дороги будет ограничено движение транспорта на Зеленом мосту в центре Петербурга.

Помимо этого, обсудили и заявку СПб ГУП «Мостотрест» на ограничение движения по Верхнему Лебяжьему мосту, однако по этому вопросу участники взяли паузу на один день, чтобы проработать альтернативные схемы организации движения. В том числе будет рассмотрено предложение открыть поворот на набережную Фонтанки, который сейчас закрыт.

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