«Это ужас!» Зеленский раскритиковал собственный бюст

Президент Украины отказался принять в подарок бюст, попросив больше так не делать.

«Где вы это взяли? Это ужас! <...> Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», – заявил 31 июля Владимир Зеленский в эфире телеканала «112 Украина», когда во время рабочей поездки в Черкассы ему попытались передать необычный подарок.

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Бюсты президента начали делать в Виннице в июле. Президент Украины признался, что видел сувенир в Интернете.

Во время своей инаугурационной речи он также запретил чиновникам вешать свои портреты. «Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им», – посоветовал Зеленский.