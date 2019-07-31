Перед кувырками на Невском водитель BMW посетил Думскую. Попавший на видео отъезд с «улицы греха» много о чем говорит

Устроивший автомобильную кашу на Невском проспекте бизнесмен Виталий Хребтов провел утро 31 июля на злачном пятачке. Запись аварии и начало движения BMW X6 опубликована в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте».

Ровно в восемь часов утра припаркованный у бара «СССР» кроссовер предпринял попытку «отшвартоваться». Его не смутили наливные дорожные барьеры вдоль тротуара. Водитель тронулся с места, сбил ограждение и начал свой печальный путь.

Без приключений Виталию Хребтову дались 798 метров по набережной канала Грибоедова и Невскому. На 799-м, на углу с Садовой улицей, его машину повело влево, на встречную полосу. BMW кувыркнулся и сбил несколько автомобилей.

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Хребтов сбежал с места аварии, полицейские задержали его в Петроградском районе уже пьяным. На него составили два протокола – собственно за бегство и за употребление после ДТП. То, что спиртное попало в организм до поездки, Хребтов отрицает.

Бизнесмен возглавляет группу компаний «Мегаполис». Она возводит жилой комплекс во Всеволожском районе.