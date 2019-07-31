Александр Беглов предложил потратить 1,5 млрд рублей на выплаты ветеранам. Депутаты рассмотрят идею сразу после выборов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание инициативу выплатить инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны от 3 до 7 тысяч рублей в честь 75-летия Победы. Об этом сообщил «Фонтанке» 31 июля лидер фракции «Яблоко» в Заксобрании Борис Вишневский.

Мера поддержки, предложенная Александром Бегловым, обойдется городскому бюджету в 1,47 млрд рублей, говорится в пояснительной записке. Если законопроект одобрят депутаты, всего выплату получат около 400 тысяч человек: не только инвалиды и ветераны войны, но и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма (им предлагается начислить по 7 тысяч рублей). Вдовам погибших участников войны врио губернатора хочет выплатить по 4 тысячи рублей, а всем остальным петербуржцам, родившимся до 3 сентября 1945 года, – по 3 тысячи.

Если депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу не раньше 1 мая 2020 года. Однако рассмотрят его, вероятнее всего, уже в сентябре, на одном из первых заседаний Заксобрания после каникул, сказал «Фонтанке» представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков: законопроект внесен в первоочередном порядке. Впервые депутаты соберутся на заседание после каникул 18 сентября. По словам Шестерикова, внести законопроект именно сейчас потребовалось для того, чтобы успеть заложить средства на выплату в проекте бюджета на будущий год.

Борис Вишневский появление такой инициативы именно сейчас называет предвыборным пиаром: «Ждем в правительственной прессе сообщений о том, как Беглов в очередной раз позаботился о ветеранах». С ним не согласен лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко: «Этот законопроект направлен на повышение социальной защищенности петербуржцев. Это правильная политика, и мы ее будем поддерживать».