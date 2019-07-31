Деньги для АУЕ. Гендиректор нескольких петербургских фирм поддерживал бизнес на плаву квартирными кражами

Приморский районный суд вынес приговор петербургскому бизнесмену, который искал капитал для своих компаний в чужих квартирах. Приходил без предупреждения, забирал золото, деньги и технику.

Как сообщает пресс-служба горпрокуратуры, Андрей Доможиров с декабря 2018 года по май 2018 года промышлял домушничеством. Мужчина высверливал замки в квартирах Приморского района и уносил с собой всё ценное. Добычей становились ювелирка, наличные и техника. Улов осужденного, по материалам уголовного дела, тянет на сумму более 3,5 млн рублей.

По данным СПАРК, петербуржец является гендиректором торговой компании с пророчески тюремным названием АУЕ, также он управляет шоу-клубом «Аплодисменты». На судебном заседании мужчина объяснил, что воровал из-за того, что денег на реализацию бизнеса катастрофически не хватало.

В итоге суд признал Доможирова виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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АУЕ расшифровывается как «арестантский уклад един» (или «арестантское уркаганское единство»). Это название и девиз предположительно существующего российского неформального объединения банд, состоящих из несовершеннолетних. Субкультура пропагандирует тюремную романтику, транслирует воровские понятия и требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак».