ПТК сливается вслед за Neste. Крупнейшая независимая сеть АЗС Петербурга переходит под контроль Роснефти

В сделку, которая оценивается в 40 млрд рублей, войдут 141 АЗС в Петербурге и на Северо-Западе и две нефтебазы. Уход с рынка Neste и ПТК сократит долю независимой розницы на рынке Северной столицы в два раза.

Сафрон Голиков/Коммерсантъ

Владельцы «Петербургской топливной компании» Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы холдингу «Роснефть». Как следует из базы данных СПАРК, 30 июля 100% ООО «Гатчинская нефтяная компания» перешли к ООО «РН-Региональные продажи», «дочке» ПАО «НК Роснефть».

По информации «Фонтанки», данное юрлицо является собственником АЗС, нефтебаз, подвижного состава, зданий и сооружений, входящих в состав ПТК. Одновременно «РН-Региональные продажи» стала собственником еще трех юрлиц петербургской компании – ООО «ПТК», которое является оператором сети АЗС, ООО «ПТК-Терминал», которое управляет нефтебазами «Ручьи» и «Чудово», а также ООО «Транс-Тайм», которое занимается перевозкой нефтепродуктов. Совокупная выручка данных предприятий, по данным СПАРК, в 2017 году превысила 36,5 млрд рублей.

Вечером 31 июля «Роснефть» подтвердила, что приобретает 100% «Петербургской топливной компании». В сделку вошла 141 АЗС в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской областях, а также Республике Карелии, 125 бензовозов, а также две нефтебазы: «Ручьи» в Санкт-Петербурге и «Чудово» в Новгородской области.

Сумма сделки не раскрывается. Ранее эксперты оценивали ее в 35 – 40 млрд рублей. В ПТК на запрос «Фонтанки» не ответили.

Реклама



По оценке Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, доля ПТК на рынке города составляет около 17%. У «Роснефти» (включая бренды ТНК и BP) — 10%. Покупка ПТК позволит нефтяному гиганту увеличить присутствие в Северной столице до 27% и занять первое место по числу АЗС, обогнав действующего лидера «Лукойл».

Легенда рынка

ПТК была создана в 1994 году по инициативе мэра Петербурга Анатолия Собчака. Акционерами стал сам Смольный, а также около 20 крупных петербургских компаний.

С 1998 по 2002 год должность вице-президента ПТК занимал Владимир Барсуков (Кумарин), которого следствие считает лидером тамбовской преступной группировки, сейчас он отбывает срок заключения и ждет окончания новых судебных процессов. После ухода из компании Кумарина ПТК возглавил Юрий Антонов, который до этого пять лет занимал пост вице-губернатора Петербурга. Незадолго до этого город продал принадлежавший ему пакет акций нефтяной компании.

В 2002 году крупным владельцем 34,02% ЗАО «ПТК» стал «Петербургский городской банк», принадлежащий Андрею и Ольге Голубевым. В 2014 году предприниматели консолидировали 100% компании, выкупив 0,55% акций у ООО «Вита-Х» одноклассника Владимира Путина Виктора Хмарина.

Независимые уходят

ПТК не единственный независимый игрок петербургского рынка нефтяной розницы, который за последний месяц объявил об уходе. Ранее финская Neste сообщила о том, что договорилась о продаже 75 автозаправочных станций в СЗФО и нефтяного терминала в Санкт-Петербурге компании «Татнефть». Сумма сделки оценивалась в 10 млрд рублей.

К продаже своих активов вертикально интегрированным холдингам независимые компании подтолкнули события 2018 года, считает глава Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин. Крупные вертикально интегрированные компании после окриков из Кремля искусственно удерживали низкие розничные цены, тогда как независимые игроки оказались перед незавидным выбором: поднимать стоимость и терять клиентов или же удерживать ее на прежнем уровне и терять прибыль.

Правительство заключило с крупными компаниями соглашение о заморозке цен. Его действие прекратилось с 1 июля 2019 года, чиновники решили его не продлевать, ссылаясь на то, что ситуация стабилизировалась. Впрочем, чиновники пообещали компенсировать недополученный доход от экспорта нефти, если мировые цены будут более привлекательными, чем на внутреннем рынке.

В результате в 2018 году у большинства игроков прибыль была нулевая или отрицательная, рассказывали «Фонтанке» участники. Непродление договора о заморозке цен поставило крест на постепенном выходе в плюсовую зону. Кроме того, игроков смущает и сама ситуация ручного управления отраслью. «Прошлый год показал, что независимым игрокам работать на рынке крайне сложно. Наиболее дальновидные — ПТК и Neste — вовремя избавились от активов», – отмечает Олег Ашихмин.

Сейчас доля независимой розницы в Петербурге – около 50%, одна из самых высоких по стране. Продажа бизнеса Neste и ПТК сократит ее присутствие наполовину. Но потребитель от этого не пострадает. «Рынок все еще остается достаточно конкурентным — за счет соперничества вертикально интегрированных игроков между собой», – считает глава Нефтяного клуба.

Впрочем, после продажи розницы Роснефти контроль над оптовым звеном, нефтебазой «Красный нефтяник», Ольга и Андрей Голубевы оставили за собой. По информации «Фонтанки», это связано с действующим контрактом с Сургутнефтегазом по закупкам и обязательствам перед корпоративными клиентами по поставкам. По данным издания, продавать нефтепродукты владельцам АЗС, а также корпоративным клиентам крупным и мелким оптом будет оператор-партнер ПТК. Но после истечения соглашений компания может прекратить деятельность.

Среди других активов четы Голубевых – ООО «Петербургская транспортная компания», один из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города, «Петербургский городской банк», галерея бутиков Grand Palace на Невском проспекте, а также несколько гостиничных и спортивных комплексов.

По мнению Олега Ашихмина, вырученные за продажу АЗС средства будет логично направить на развитие транспортной компании. Осенью Смольный намерен провести конкурсы среди коммерческих перевозчиков. Новые условия, которые выставит город, вероятнее всего потребуют от игроков немалых инвестиций в развитие парка.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»