«Прогресс МС-12» выведен на околоземную орбиту

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-12», запущенный в среду с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а», в 15:19 мск успешно вышел на околоземную орбиту, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

#ПрогрессМС12: 528 секунд ? грузовой корабль выведен на целевую орбиту! Его стыковка с Международной космической станцией по «сверхкороткой» схеме (два витка вокруг Земли) запланирована в 18:35 мск. ? Прямая трансляция начнется в 18:10 мск pic.twitter.com/sTVr2ChpwT — РОСКОСМОС (@roscosmos) 31. Juli 2019

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-12» пущена в среду в 15:10 мск с 31-й стартовой площадки Байконура. Пуск ракеты-носителя выполнен штатно.

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Сближение «Прогресса» с Международной космической станцией (МКС) планируется проводить по двухвитковой схеме, на что уйдет три часа 25 минут. Причаливание «грузовика» к стыковочному модулю «Пирс» будет выполнено в 18:35 мск в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских участников экипажа МКС.

Корабль должен доставить на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.