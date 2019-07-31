Уполномоченный по правам ребенка Кузнецова ждет, что у организаторов «нелегальных политических флешмобов» проснется ответственность «хотя бы за детей»

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова призвала активистов оставить детей в покое и не использовать несовершеннолетних для удовлетворения политических амбиций.

Ее слова 31 июля приводит ТАСС. Кузнецова указывает на то, что на митингах невозможно обеспечить безопасность для детей, виной тому – «неуправляемое движение» и «неясный маршрут». «Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?» – восклицает омбудсмен.

Российские дети, продолжает Кузнецова, активные и инициативные, им хочется участвовать в жизни общества. Эту энергию стоит направить на саморазвитие и созидание, а «не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, может, и жизни», противопоставляет уполномоченный.

«В этот раз составили несколько административных протоколов. Но сейчас или мы просто смотрим на то, что некоторые используют детей в своих интересах и ждем беды, или все же у организаторов нелегальных политических флешмобов проснется понимание и ответственность хотя бы за детей», – цитирует ТАСС уполномоченного.

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Митинг в Москве 27 июля стал самым массовым по количеству задержаний за последнее время, в отделы увезли больше тысячи человек, из которых 47 были несовершеннолетними. Следствие расценивает акцию протеста как массовые беспорядки, по одноименной статье возбуждено уголовное дело. Организовали митинг оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Днем 31 июля у активистов продолжаются обыски.