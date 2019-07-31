Версия об отравлении Навального не подтверждается. Врачи не нашли ничего подозрительного в его организме

В московском НИИ имени Склифосовского заявили, что никаких отравляющих веществ в организме Алексея Навального нет. Ранее лечащий врач политика рассказала о возможном отравлении «неопределенными химическими веществами».

«Химико-токсикологическое исследование не выявило отравляющих веществ в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального», – рассказал 31 июля врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев в комментарии «Интерфаксу».

По его словам, анализы политика отправили в лабораторию НИИ из клинической больницы №64 29 июля.

Алексей Навальный арестован на 30 суток за анонс субботнего несанкционированного митинга у мэрии Москвы. 28 июля его госпитализировали. По словам его секретаря Киры Ярмыш, у политика наблюдался «сильный отек лица и покраснение кожных покровов». Лечащий врач политика Анастасия Васильева рассказала о том, что существует предположение об отравлении оппозиционера «неопределенными химическими веществами», которое так и не было проверено. 29 июля Навального выписали и вернули в СИЗО. Еду из спецприемника, где содержится Навальный, отправили на проверку.