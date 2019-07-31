«Нафтогаз Украины» выставил России счёт за Крым. На быстрое возвращение миллиардов не рассчитывают

Украинская компания «Нафтогаз» через суд Гааги добивается от России компенсации убытков за потерянные активы в Крыму. Ущерб оценили в 5,2 миллиарда долларов.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании 31 июля, иск к России подан в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, но скорого решения не ждут. Производство поделено на две стадии, вопрос о компенсации, как предполагается, будет рассмотрен к концу следующего года.

В 5,2 миллиарда долларов исковых требований в числе прочего «Нафтогаз» включил активы шести дочерних предприятий, которые были потеряны в Крыму. Ранее глава компании Андрей Коболев заявлял, что стоимость утраченного не превышает пяти миллиардов, ещё три – набежавшие проценты.

Арбитражное производство против РФ инициировано в октябре 2016 года на основании соглашения между правительствами двух стран о взаимной защите инвестиций. Трибунал уже подтвердил, что Россия нарушила несколько положений соглашения и виновата в утрате активов «Нафтогаза». Москва решение Гаагского суда не признаёт.