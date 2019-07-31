Сбежавшим с Невского водителем BMW оказался крупный бизнесмен. После выезда на "встречку" он залил стресс

За аварию на Невском проспекте с участием пяти машин задержан бенефициар и гендиректор группы компаний «Мегаполис» Виталий Хребтов. На него составили два протокола, в том числе за употребление алкоголя после ДТП.

Задержание 37-летнего предпринимателя подтвердили в УГИБДД Петербурга и области: «Установлено, что он управлял автомобилем BMW X6, выехал утром 31 июля на полосу встречного движения на Невском проспекте, столкнулся с четырьмя транспортными средствами и опрокинулся».

В отношении Хребтова составили два протокола по статье 12.27 КоАП. Оставление места ДТП сулит ему административный арест до 15 суток. Второй протокол стал следствием медицинского освидетельствования. Оно показало, что водитель был пьян. Управление машиной подшофе бизнесмен категорически отрицает, и спиртным он свой организм потчевал уже после столкновения. КоАП предусматривает штраф до 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на полтора года за употребление алкоголя и наркотиков после ДТП.

При даче объяснений сотрудникам ГИБДД Хребтов дал показания: «После аварии с места ушел, так как испугался ответственности. В содеянном раскаиваюсь».

Группа компаний «Мегаполис» является застройщиком жилкомплекса «Щеглово парк» во Всеволожском районе.