Автобус с 30 пассажирами в Свердловской области вытолкнул «Тойоту» на «встречку», пострадали 8 человек

Рейсовый автобус попал в ДТП с двумя машинами в Свердловской области утром 31 июля. Помощь медиков понадобилась семерым пассажирам и женщине из легковушки.

Авария произошла около 10 часов утра на улице Ленина в Асбесте. Как сообщает портал E1.Ru со ссылкой на областное управление ГИБДД, автобус Isuzu, следовавший по маршруту №1А «Автовокзал – Кирпичный завод», врезался в автомобиль Toyota, который стоял в ожидании поворота налево. От удара «Тойота» вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым «УАЗом».

В момент ДТП в автобусе находились около 30 пассажиров. Семеро из них получили травмы: у одного диагностировали перелом ноги, у остальных – ушибы и ссадины. Также пострадала женщина-водитель «Тойоты», она получила незначительные травмы.

В Ленинградской области минувшим вечером, напротив, легковой автомобиль врезался в автобус. В результате тяжелые травмы получили водитель и пассажир легковушки.

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