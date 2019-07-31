Еду Навального в московском спецприемнике проверят эксперты. Недавно оппозиционера госпитализировали

Общественная наблюдательная комиссия столицы рассказала о проверке питания в спецприемнике №1 ГУ МВД России после того, как оппозиционер Алексей Навальный был отправлен в больницу, а другие задержанные пожаловались на ухудшение еды.

«Вместе с членом СПЧ при президенте РФ Евой Меркачевой мы посетили в спецприемнике №1 ГУ МВД России по Москве арестованных на митингах граждан, среди которых был и арестованный ранее Алексей Навальный. Он, как и другие арестанты, пожаловался на плохое питание, отметив, что раньше в спецприемнике была нормальная еда, а теперь, видимо, с появлением нового поставщика качество пищи резко ухудшилось», – цитирует 31 июля заявление секретаря ОНК Ивана Мельникова ТАСС.

По его словам, в камерах нашли большое количество нетронутой еды. В администрации спецприемника заверили, что образцы продуктов уже направили в «санитарно-эпидемиологическую службу для проверки на соответствие нормативам».

Алексей Навальный арестован на 30 суток за анонс субботнего несанкционированного митинга у мэрии Москвы. 28 июля его госпитализировали. По словам его секретаря Киры Ярмыш, у политика наблюдался «сильный отек лица и покраснение кожных покровов». Лечащий врач политика Анастасия Васильева рассказала о том, что есть предположение об отравлении «неопределенными химическими веществами», которое так и не было проверено. 29 июля Навального выписали и отправили обратно в СИЗО.