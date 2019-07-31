В августе петербуржцев ждут квитанции ЖКХ нового вида. Смольный просит не беспокоиться

Жители Петербурга в августе получат «розовые квитанции» в виде конверта. Формат увеличат для дополнительной информации.

Как рассказали 31 июля в Жилкоме, новый счет представляет собой отправление-конверт, то есть лист А4, сложенный вдвое. Информация размещена на лицевой и оборотной стороне, шрифт увеличен. В частности, площади расширены по просьбам управляющих организаций для размещения новых услуг и дополнительной информации для жильцов, к примеру об изменении тарифов. Кроме того, предусмотрены поля для социально значимых новостей, например о выборах.

Глава городского жилищного комитета Виктор Борщев уточнил, что пока изменение формата относится только к «розовым квитанциям», которые печатает ГУП ВЦКП, но переговоры идут и с другими расчетными центрами. в результате этих перемен стоимость услуг предприятия для управляющих организаций не вырастет, как и плата горожан за ЖКУ. Не меняется и привычное расположение полей счета. Напомним, на ВЦКП приходится порядка 70% лицевых счетов в Петербурге.