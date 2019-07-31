В порту Хельсинки появится сеть 5G

Осенью 2019 года пассажиры паромов в Западном терминале №2 порта Хельсинки смогут воспользоваться сетью 5G. О подписании соглашения с компанией Elisa порт сообщает 31 июля.

«Миллионы пассажиров проходят через Западный терминал Хельсинки каждый год, и ожидание отправления может приносить удовольствие, если, например, смотреть телевизионные шоу или в играть. 5G обеспечивает сверхбыстрое подключение», – объясняет гендиректор Elisa Ээту Приер.

По словам гендиректора порта Вилле Хаапасаари, со временем сеть 5G появится и в других терминалах.

Западная гавань Хельсинки является самым загруженным пассажирским портом в Финляндии с более чем 7 миллионами пассажиров в год. Из терминала №2 уходят в Таллин паромы компаний Tallink Siljan (MS Star и MS Megastar) и Eckero Line (MS Finlandia). Паром «Принцесса Анастасия» из Петербурга прибывает в соседний терминал №1.

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В январе 2019 года финские телекоммуникационные операторы DNA, Elisa и Telia приобрели в Финляндии право открывать сети 5G. Сотовый оператор Elisa запустил первую в мире коммерческую сеть мобильной передачи данных пятого поколения летом 2018 года. Компания имеет сети 5G в Хельсинки, Тампере, Турку и Ювяскюля. Конкурирующие компании DNA и Telia также возводят свои 5G. А в июле 2019 года в Хельсинки впервые продали первый смартфон 5G.

Согласно директиве ЕС, у всех жителей ЕС должна быть связь скоростью не менее 100 мегабит в секунду к 2025 году, а сеть 5G должна присутствовать во всех городах Европы.