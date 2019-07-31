До Антропшино не доедем. Оборванные железнодорожные провода отправят электрички по другому маршруту

Повреждённая контактная сеть на станции Антропшино в Гатчинском районе Ленобласти частично восстановлена. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Движение поездов, путь которых проходит через место разрыва, с часу дня осуществляется по временной схеме. Около половины четвёртого ремонтные работы будут продолжены, а поезда последуют по изменённому маршруту через станцию Новолисино.

Напомними, около 11.00 на станции Антропшино оборвало контактную сеть. По последним данным, в пути задержались пять электричек. Время задержки составило от десяти минут до трёх часов.