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01.08.2019 11:41
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«Держитесь подальше от муринских болот». Перемена мест чиновников не снимает с Муринского ручья контрактное проклятье

Субподрядчик очистки Муринского ручья вновь не уложился в срок. Смольный не в первый раз принимается за этот объект, но принцип «больше трети не выполнять» пока неизменен.

«Держитесь подальше от муринских болот». Перемена мест чиновников не снимает с Муринского ручья контрактное проклятье

Фото с сайта ru.wikipedia.org

Очистка Муринского ручья понемногу превращается для Смольного в ежесезонную задачу — как, скажем, для комблага зимой уборка снега. Закончить за один раз несложный, казалось бы, объект решительно не выходит. 

В 2017 году за работы взялся еще подававший тогда признаки жизни «Ленводхоз» – в итоге работы выполнили менее чем на треть. Очередной подход к снаряду решили делать в 2019-м. Через тернии  антимонопольных разбирательств дело таки дошло до подписанных контрактов. Участок от Гражданского проспекта до Руставели в 1,7 км поделили на две части, выделив на них 26,5 млн и 27,7 млн рублей, времени дали до 31 июля.

«Ленводхоз» неблагополучно увяз в болоте смольнинских контрактов и в прежнем виде прекратил существование. Контракты достались новой «любимой жене» комитета – «Экострою», куда, собственно, вынужденный трансфер и совершила часть сотрудников «Ленводхоза». Подписали бумаги в конце апреля; через месяц глава комитета Игорь Григорьев был освобожден от должности, а его место занял Денис Беляев.

Пока результат неутешительный: проклятье муринской трясины новое руководство победить не смогло, все идет по привычному сценарию. Сами контракты
заключались до конца года, но в графе «срок выполнения работ на объекте» написано, что закончить надо до 31 июля. Первый контракт на 860 метров исполнен все на ту же треть — из 26,5 млн рублей оплачено 8 млн; по второму — почти на 900 метров — из 27,7 млн оплачено 8,3 млн рублей. 

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Оценить достоверно фактический объем выполненного сложнее, чем отследить платежки. «Фонтанка» неоднократно писала об этой специфике скрытых дноочистных работ в Петербурге, которая иногда логично выливается в уголовные дела. Первый этап (от водоотводящего коллектора под Гражданским проспектом), как ранее сообщал комитет, включает в себя устройство стройхозплощадки и двух перегрузочных. Кроме того, предполагались две временные дороги от Северного проспекта и проезд вдоль ручья — причем в этот контракт засунули всю протяженность  до Руставели. Непосредственно по донным отложениям здесь пустяки — 74 куба, но включена была планировка береговых откосов и дна, а также мощение русла ручья на 3,2 тысячи квадратов. На втором этапе (до впадения ручья в шахтный водосброс) достать надо было 2,7 тысячи кубометров отложений, устроить береговые откосы на 1000 квадратов и замостить русло почти на 2 тысячи метров. Ну и, соответственно, разобрать все площадки и дороги, всего на 2 тысячи бетонных плит.

Субподрядчиком, с которым «Экострой» заключил «зеркальный» контракт на весь объем работ, на информационных щитах значится ООО «Мапростроймонтаж». Поневоле заподозришь, что выбирали по территориальному принципу, компания зарегистрирована на улице Композиторов. Согласно СПАРК, это микропредприятие с выручкой за 2017 год в 71 тысячу рублей, готовое, если верить ОКВЭД, не только заниматься земляными работами, но и торговать лесом, а если придется — и стены облицовывать. С предыдущим субподрядчиком на Муринском ручье – «Ленгидротехом» – их роднит синхронность в темпах исполнения контракта, но по собственникам связи не прослеживается.

Флегматичное течение работ местные муниципалы начали замечать еще месяц назад, после того, как зачастили в Муринский парк в связи со строительством второй очереди спорткомплекса компании «Анна Нова». В принципе уже на тот момент было понятно, что всерьез к контрактным срокам никто не относится. Сейчас внешний вид ручья, особенно на половине, близкой к Руставели, не то чтобы сильно отличается от прошлогоднего

Променада не получилось и на первом участке, но там некоторый результат виден. Бегло можно оценить, что планировка откосов действительно состоялась, хотя и не везде, но геотекстиль и щебень уложить не успели: так что откосы обвалились, берег местами сильно размыт или зарос, в ручье видны покрышки и металл. Напомним, с мая на это ушло более 16 млн рублей.  Кроме того, если судить по расстановке плит, техника на территорию заезжала через пешеходный мост. При этом проект предусматривал создание специальных трубопереездов.

«Держитесь подальше от муринских болот». Перемена мест чиновников не снимает с Муринского ручья контрактное проклятье

Кроме жителей окрестных домов, которые с некоторым скепсисом наблюдали за происходящим в последние месяцы, ручьем заинтересовались и депутаты.
Анатолий Дроздов, в прошлом председатель совета МО «Академическое», а теперь член городского парламента, также больше озабочен вопросом «Анны Новы», но долгая память позволяет ему волноваться и о ручье. «Вопрос очистки поднимается не первый год, – говорит он. -  Часто гуляю по парку с внуками и вижу, в каком состоянии находится ручей. Безусловно, в своей депутатской деятельности выступаю за его скорейшую очистку. Представители старшего поколения мне рассказывали, что раньше в Муринском ручье ловили карасей и других рыб». 

В комитете «Фонтанке» сообщили, что контракты с ООО «Мапростроймонтаж» «Экострой» расторгает, дисциплинарные меры к сотрудникам ГУП приняты. Задержку там объясняют субъективными и объективными причинами, не уточняя, впрочем, о чем речь. Из того, что доступно всем, в глаза бросается дата выдача ордера ГАТИ: 24 мая, то есть через месяц после подписания контракта. Да и по информационным щитам видно, что «Мапростроймонтаж» вышел на объект только в июне. 

Новый субподрядчик, по словам комитета, найден и скоро приступит к работам, закончить обещают в этом году. Однако надо учитывать, что до конца агротехнического периода осталось пара месяцев. В любом случае уже понятно, что провалилась идея синхронизировать очистку ручья и ремонт самого парка. Предполагалось, что их проведут одновременно, чтобы по уже облагороженному пространству не гонять технику и грузовики с донными отложениями. Контракт на парк у «Профистроя Северо-Запад» числится исполненным с конца прошлого года. Сейчас подрядчик высаживает деревья и набивает дорожки по еще одному контракту, закончить должен до октября.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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