«Северный поток-2» пропустит первый газ под Новый год

Глава австрийской компании OMV Райнера Зеле заявил, что первый газ по трубопроводу «Северный поток-2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года.

«Первый газ поступит к полуночи 31 декабря», — цитирует 31 октября RNS заявление Зеле на пресс-конференции.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер обещал достроить «Северный поток-2» до конца года. Пока Дания не дала разрешение на строительство подводной магистрали в своих водах.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода протяженностью 1220 км каждая, общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.