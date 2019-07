«Твиттер» заблокировал посольство РФ в Сирии. В российском МИД причиной назвали «другое мнение»

Американский сервис микроблогов заблокировал неверифицированную страницу российской дипмисии в Сирийской Республике.

«Полиция мысли уже здесь — Twitter заблокировал аккаунт посольства Российской Федерации в Сирии, после того как оно разместило сообщение с основанной на фактах критикой "Белых касок", процитировав данные российского Минобороны», – говорится 31 июля в заявлении российского посольства в ЮАР.

????? Thought police is already here – @twitter suspends account of the Russian Embassy in #Syria (!) after it posted factual criticism of the #WhiteHelmets, quoted @mod_russia data. Wasn't verified account yet – only proves "ordinary" accounts not allowed to have differing opinions pic.twitter.com/sMUZRvbidx