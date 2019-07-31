«Надо бы убраться». Приставы с помощью пилы-болгарки выселили из дома звезду рэперских клипов и лицо масла «Баба Валя»

YouTube-знаменитость, петербургская баба Валя, по мнению чиновников, позабыла, что такое порядок, за что городские власти выдворили её из квартиры вместе со всеми вещами. Для не посвященных в историю получилась сочная сцена, достойная оскароносного фильма про современную российскую антиутопию.

Утром 31 июля у второй парадной дома 26 по улице Бутлерова собралась делегация численностью чуть меньше 20 человек. Сотрудники администрации Калининского района, работники местного Жилкомсервиса и судебные приставы прибыли сюда, чтобы выселить из квартиры местную легенду – Валентину Константиновну Новикову, в Интернете известную как баба Валя.

Бабушка прославилась благодаря съемкам в клипе Джигана на песню «Надо подкачаться» (7,2 млн просмотров в интернете), в фильме «Сталинград» Федора Бондарчука и многих других видео. Кроме того, лицо Валентины Новиковой приветливо улыбается в супермаркетах с упаковок масла «Баба Валя».

Как рассказал «Фонтанке» представитель районной администрации, Новикову заранее уведомили о том, что 31 июля будут выселять. Выдворять пожилую даму, пару лет назад разменявшую 8-ой десяток, делегация из госслужащих явилась спустя 7 месяцев после соответствующего решения суда. Новикова еще двадцать лет назад взяла в аренду у города Санкт-Петербург однокомнатную квартиру, а 10 лет назад начала серьезно нарушать условия договора: перестала платить квартплату, и постепенно вела помещение к условиям, которые принято называть «антисанитарией». В 2017 году жилищное агентство Калининского района через суд принудило бабушку привести все в порядок, в том числе и внутреннее убранство квартиры. В результате долгов у женщины не осталось, а вот бардак сохранился, уверяют чиновники. К декабрю 2018 года Новикова проиграла жилищному агентству второй суд, но в этот раз Фемида решила вопрос радикально – выселением пенсионерки. Как подсказали госслужащие, бабушке есть куда съехать — она владеет третью квартиры в доме по Тимуровской улице.

Никакого четкого представления о том, каков будет алгоритм действий артистки в этот день — ни у кого не было, но среди предположений доминирующим был сценарий, согласно которому выдворение старушки превратится в шоу. Ни звонки, ни мощный стук в дешевую дверь к какой-либо реакции внутри квартиры не привели. Главный из приставов принял решение — нужно вскрывать.

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Небольшую паузу, которая возникла в ожидании сотрудников ЖКС с болгаркой, прервал мужчина с дочкой, спускавшийся с верхних этажей. Увидев почти 2 десятка людей на лестничной площадке у двери Новиковой, он с облегчением произнес: «Ну наконец-то», и прошел дальше. Пристав предпринял еще несколько безрезультатных попыток позвонить и постучать в дверь. После этого он уступил место слесарю, который при осмотре дверных щелей вдруг углядел с той стороны бабушку.

Пристав предпринял несколько попыток обратиться к ней, но ответом ему была тишина. Заговорила Валентина Константиновна только после звуков пилы болгарки. Из-за двери послышался жалобный призыв не ломать дверь и жалоба на высокую температуру — 39 градусов. Пристав попросил открыть.

«Вы меня не уведомили. Не надо резать двери, пожалуйста, не режьте. Я к вам в пятницу приду на прием. Вещи из квартиры уже вывозятся», – заявила через дверь Валентина Новикова. Пристав резонно заметил: через щель сотрудники службы не могут установить её личность, такая беседа не имеет смысла.

«Я не могу вам открыть дверь, потому что вы меня выселите. Мое дело сейчас пересматривается в городском суде. Никаких документов я показать не могу, они в банке. И паспорт тоже там», – продолжала разговор через дверь старушка. Пристав уговаривал её порядка десяти минут, а потом принял решение, что пора поработать не языком, а болгаркой. Предупредил: главное не зацепите бабушку. С дверью слесари, под крики с той стороны, справились за 3 минуты.

За первой дверью оказалась вторая, но полуоткрытая. На ней и повисла опрятная, одетая в домашний халатик ухоженная бабушка. Приставы ознакомили её с исполнительным листом на выселение. Она продолжала гнуть свою линию о том, что её дело пересматривается, и что ей должны дать еще время. Из деталей изменилось только местоположение: сумка с документами переместилась к каким-то соседям. «Вы меня простите, но я выйти не могу – вы меня вывезете. Подпишу любую бумагу, только не выселяйте», – жалобно, но энергично просила Валентина Константиновна.

Завидев на площадке камеру, пожилая актриса закричала: «снимайте» и сбивчиво начала рассказывать историю о некой даме по фамилии Пикуль, из-за которой её и выселяют. Якобы эта чиновница обманывает пенсионеров, и уже в пятый раз продает квартиру Новиковой. Беседа с журналистами длилась недолго. Их по просьбе приставов сменил приведенный психолог, который совершил последнюю попытку уговорить бабушку выйти. Молодого парня, чей облик легко увязывается со словом «хипстер», Валентина Новикова всерьез не восприняла. Заявила, что сама доктор и лучше него все понимает. По ходу беседы из квартиры выбежал довольно крупный паук – видимо предвидя, что бабушке против делегации госслужащих не выстоять.

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По ходу беседы, рядовые сотрудники ЖилКомСервиса уже начали собирать хлам, скопившийся у порога второй двери. Бабушка же, не отрываясь от беседы, пыталась пинать и бить руками таскающих её скарб гостей из ближнего зарубежья, поднимающих экономику нашей страны в сфере ЖКХ.

Терпения старшего из приставов в очередной раз хватило минут на 10. Он дал команду снять и вторую дверь. Задачу слесарям существенно осложняло то, что Валентина Константиновна в буквальном смысле повисла на неё. И все же они справились, аккуратно укладывая врата в дом старушечьего хаоса. В какой-то момент бабушка завалилась вместе с дверью и пронзительно закричала, что ей сломали руку. Самый крепкий из приставов тут же кинулся ей на помощь. Но от медицинской помощи врачей из скорой помощи, которая дежурила внизу, Валентина Новикова отказалась, решив, что это замаскированные психиатры.

В освободившемся дверном проеме тут же принялись орудовать загорелые парни в оранжевых жилетах ЖКС. Валентина Константиновна пыталась шпынять их, но слишком близко к дверному проему приблизиться опасалась. Бабушка затребовала описывать все вещи, которые выносятся. В ответ ей предложили выйти из квартиры и принять участие в составлении документа, но она наотрез отказывалась.

Приставам пришлось очень аккуратно, но настойчиво достать женщину из квартиры. Взяв Валентину Константиновну на руки, они перенесли её на лестничную клетку и предложили присесть. Параллельно заблокировали ей своими телами проход. Бабушка оказалась очень бойкой: сначала попыталась их оттолкнуть, а когда поняла, что с двумя мужчинами ей не справиться, попыталась врезать одному из них рукой между ног. Судя по тому, как он согнулся, Валентина Константиновна попала по уязвимому месту, но не так сильно, как планировала. Её предупредили: физическая сила против представителей власти – это статья УК РФ.

Пока бабушка препиралась с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов, парни из ЖКС уже вовсю начали упаковывать в мешки вещи пожилой дамы. Увидев, что в мешок отправилась и бутылка с водой Валентина Константиновна закричала: «Воду поставь, я её в туалете «Ленты» набирала и сама несла». Пристав кивнул: «дайте бабушке воду». Дальнейшие действия развивались по спирали: сотрудники ЖКС что-то выносили, бабушка комментировала их действия и пыталась прорваться, а потом на время затихала.

На лестничную площадку вдруг вырвалась вторая волна квартирного воздуха и сразу у нескольких человек начались проблемы. Всем нуждающимся раздали маски. Тут же и запахло гарью – Валентина Константиновна поставила кашу перед приходом приставов, но снять с плиты её не успела. Здесь же в парадной радостно переговаривались соседи – за 20 лет близкого проживания с Новиковой они порядком устали от неё. И все же жалость к женщине они испытывали. В таком ключе высказался сосед снизу, которому Валентина Константиновна умудрилась смачно затопить ванну, несмотря на то, что воду ей отключили 2 года назад.

«У женщины наблюдается психологическое накопительство, она видит большую ценность в своих вещах. Она не видит проблемы, но это не старческое, это отклонение от нормы», – говорит перед телевизионной камерой психолог Мирон Костик, стоя внизу у подъезда рядом с вещами пенсионерки. Неподалеку огромный контейнер. По прикидкам рабочих, закончат с вещами пенсионерки уже в августе. Как закончат вещи отвезу на Тимуровскую улицу.

Для всех участников действа так и осталось загадкой, зачем сравнительно обеспеченная пенсионерка довела ситуацию до такого завершения. Валентина Константиновна, судя по её социальным сетям, регулярно участвует в деятельности ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров, а также путешествует по миру – например, в январе 2019 года она разместила несколько фотографий из Италии. Обладая не только финансами, но и аудиторией, она без труда могла бы найти как нормальную квартиру, так и помощников для транспортировки вещей, обсуждали собравшиеся.

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Валентина Константиновна продолжала настаивать, что происходящее — заговор той самой «Пикуль», а квартиру она приватизировала. На вопрос о планах ответила: «Не знаю, пойду ночевать в машину или поеду на дачу». Объяснить, почему она, зная о том, как обстоит дело, ничего не устранила или не начала перевозить вещи, Валентина Константиновна внятно ответить не смогла. Корреспондент «Фонтанки» проверил её слова, о том, что дело о выселении пересматривается в городском суде: такого процесса найти не удалось.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»