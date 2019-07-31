Два байкера уехали в больницу после ДТП в Петербурге: один столкнулся с автомобилем, другой – с трамваем

Вечером 30 и утром 31 июля на дорогах Петербурга серьезно пострадали два мотоциклиста. Один в центре города догнал автомобиль, а другой в Калининском районе не разъехался с трамваем.

Около 23:55 30 июля у дома 40 по проспекту Науки столкнулись мотоцикл и трамвай, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В результате 40-летний байкер получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Вторая авария случилась около 11:45 31 июля у дома 3 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительной информации ГИБДД, 30-летний мужчина на мотоцикле Honda неверно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Mitsubishi под управлением 43-летнего водителя. В результате байкера доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По обоим фактам в ГИБДД ведутся проверки.