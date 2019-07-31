Последнее предупреждение: в Петербурге агрессивных водителей отключат от «Яндекс.Драйва» навсегда

Каршеринговая компания «Яндекс.Драйв» заявила о начале тестирования алгоритмов, которые будут вычислять агрессивных водителей. Непонятливым грозит вечное отключение.

Как сообщили в компании 31 июля, алгоритмы обрабатывают информацию от датчиков в автомобилях, например усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля. На основании большого количества полученных данных алгоритм понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем каждый водитель.

Отключение произойдет не сразу. На этапе тестирования после первого предупреждения пользователь лишится доступа к премиальным машинам. С этого момента на корректировку своего стиля вождения у него будет 10 следующих поездок. Если ничего не изменится, то будет ограничен доступ к части основного парка, а если он и этого не поймет и не изменит манеру вождения, то будет отключен от сервиса навсегда.

«Сейчас технология работает на этапе тестирования. Эксперимент проходит в Санкт-Петербурге, но может быть распространён и на другие города», – пояснили в «Яндекс.Драйве».

Только с начала этого лета в Петербурге произошло не меньше пяти крупных ДТП с участием машин «Яндекс.Драйва». В Ольгино каршеринг вылетел с шоссе, врезался в дерево и загорелся. На улице Победы незадачилвый водитель перевернулся. Затем каршеринговый автомобиль компании после аварии влетел в здание кондитерской «Тарта».