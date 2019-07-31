Яркий август в Пушкинском районе

По данным метеослужб, в Санкт-Петербурге уже закончилось климатическое лето, и погода будет похожа на осеннюю. Но лето – не только солнце и пляж, это ягоды и фрукты, походы за грибами, пение птиц, встречи с друзьями, клумбы и фонтаны, велопрогулки, бадминтон и футбол, концерты на открытом воздухе.

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У петербуржцев и гостей города ещё есть возможность насладиться последним месяцем лета в Пушкинском районе.

Благодаря ландшафту и объектам культуры, Пушкинский район пользуется заслуженной популярностью у гостей и петербуржцев. Многие жители мегаполиса из других районов, устав от шума, загазованности и пробок, переезжают в направлении Пушкина.

Новосёлы «Образцовых кварталов», которые возводятся в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах», уже оценили возможности комфортной жизни в зелёной зоне. Отсюда всего четыре километра по Петербургскому шоссе до всемирно известных дворцово-парковых комплексов. Екатерининский, Александровский, Фермский, Баболовский парки – прекрасная возможность для длительных прогулок. Помимо интересной флоры и фауны, перед гостями предстают исторические архитектурные объекты: дворцы, беседки, мосты, башни и галереи.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В августе третий год подряд в Пушкине пройдёт фестиваль музыки а капелла. Он состоится 3 августа на летней сцене концертного зала «Петербургские серенады» (0+).

Весь летний сезон в Государственном музее-заповеднике «Павловск» работает выставка «Карл Росси. Портрет на фоне Павловска». Экспозиция размещена в интерьере Большой дворцовой библиотеки, которая носит имя своего создателя – Карла Росси (0+).

Любители искусства могут посетить Павловский парк, где 3, 4, 17 и 18 августа пройдет международный музыкальный фестиваль «Блистательный Штраус». В эти дни здесь будут работать несколько разных площадок, посвящённых музыке, театру, танцу, живописи, фотографии. На Парадном плацу и Площади гуляний, в Розовом павильоне, Турецкой беседке, в павильонах «Вольер» и «Круглый зал» публику ждут театральные представления, выступления известных музыкантов, солистов Михайловского и Мариинского театров и, конечно, «Павловский бал». На нём гости смогут прикоснуться к великой эпохе Иоганна Штрауса и научиться танцевать вальс. Настоящим украшением фестиваля станет спектакль «Балъ» по драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (0+).

Во время школьных каникул до 25 августа в Детском творческом центре музея-заповедника «Павловск» работают художественные студии: декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, лепки из глины и живописного рельефа (6+).

В Зубовском флигеле Екатерининского дворца музее-заповедника «Царское Село» открыта экспозиция «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой». Среди экспонатов – подлинные английские гравюры из коллекции ГМЗ «Царское Село», предметы из знаменитого «Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа (0+).

В павильоне «Арсенал» семьям со школьниками будет интересно ознакомиться с детским доспехом XVI века из собрания Государственного Эрмитажа – образцом парадного защитного облачения для ребенка 8-10 лет. Маленькие посетители могут стать действующими лицами придворной жизни, пусть и в игровой форме, поучаствовать в торжественной церемонии, почувствовать себя героем турнира (0+).

В павильоне «Белая башня» Александровского парка организуются детские программы. В Ратной палате работает Музей Первой мировой войны (0+).

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С 17 июля по 30 августа в Центральной районной библиотеке имени Мамина-Сибиряка пройдет интерактивная выставка норвежской литературы (6+).

17 августа 2019 года в Александровском Доме культуры (посёлок Александровская) состоится любимый многими VII фестиваль авторской песни «Пикник на обочине» (0+).

Тех, кому небезразлична окружающая среда, 16 августа в 10.00 волонтёры приглашают на экосубботник в Фермский Императорский парк. Место сбора: через дорогу от Академического проспекта, д. 23 (2-й корпус СПБГАУ, кинологическая площадка на перекрёстке). Задача встречи – убрать мусор на территории парка, очистить водно-береговую зону от мусора (18+).

Этим летом по соседству с новыми малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы», которые возводит на «Царскосельских холмах» ООО «Терминал-Ресурс», начал работу многофункциональный спортивный комплекс «Высота». Здесь любители активного образа жизни могут заняться большим теннисом, футболом на траве, пляжными видами спорта (6+).

Отдел продаж застройщика ООО Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. + (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya