Смольный выселил незаконное кафе в Невском районе. Чиновники вынесли оборудование, повар забрал кота

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил два принадлежащих городу помещения от нелегального бизнеса.

Как рассказали в ведомстве 31 июля, из многоквартирного дома на улице Седова, д. 19, чиновники выселили подпольное кафе. Ранее город сдавал помещение площадью 100 кв. м в аренду ООО «Росир», но затем расторг договор. Съехать добровольно предприниматели отказались. Поэтому объект освободили силами ККИ. Помимо барных стоек, столиков и холодильников с продуктами сотрудники ведомства обнаружили в заведении кота. Арестовывать животное чиновники не стали. Предположительно, его забрал повар, с какой целью – не уточняется.

Также ККИ выселил автомойку и шиномонтаж, которые без разрешения города расположились в подвале многоквартирного дома на Киришской улице, д. 4. Как пояснили в ведомстве, на бизнес пожаловались соседи. В ходе проверки чиновники выяснили, что договоры с прежними арендаторами ООО «Экран» и ООО «Строй Инвест» были расторгнуты в мае текущего года.