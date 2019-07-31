ПТК сливает бензин. Компания продала розничные нефтяные активы «Роснефти»

Владельцы «Петербургской топливной компании» Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы холдингу «Роснефть». Как следует из базы данных СПАРК, 30 июля 100% ООО «Гатчинская нефтяная компания» перешли к ООО «РН-Региональные продажи», «дочке» ПАО «НК "Роснефть"».

ООО «ГНК» является собственником АЗС, нефтебаз, подвижного состава, зданий и сооружений, входящих в состав ПТК.

По информации «Фонтанки», одновременно «РН-Региональные продажи» стала собственником еще трех юрлиц петербургской компании – ООО «ПТК», которое является оператором розничной сети, ООО «ПТК-Терминал», которое управляет нефтебазами «Ручьи» и «Чудово», а также ООО «Транс-Тайм», которое занимается перевозкой нефтепродуктов.

О том, что часть активов ПТК может перейти под контроль «Роснефти», стало известно в начале июня 2019 года. Тогда сумма сделки оценивалась в 35 – 40 млрд рублей.

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ПТК оперирует более чем 140 АЗС в Петербурге и соседних регионах, а также крупными нефтебазами. До прихода в середине 2000-х гг. вертикально интегрированных нефтяных компаний она была лидером городского топливного рынка. Сейчас ее доля оценивается в 17%. У «Роснефти» в Петербурге около 10% рынка АЗС.

При этом контроль над оптовым звеном владельцы ПТК – Ольга и Андрей Голубевы оставили за собой. По данным издания, нефтебаза «Красный нефтяник» по-прежнему остается в их собственности. Среди других активов четы Голубевых ООО «Петербургская транспортная компания», один из трех крупнейших частных пассажирских перевозчиков города, а также Петербургский городской банк и галерея бутиков Grand Palace на Невском проспекте.

Ранее об уходе с рынка Петербурга объявил еще один крупный независимый игрок — финская Neste.