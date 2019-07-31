«Терпит бедствие прогулочное судно, 30 человек в воде». На работу спасателей в Петербурге смотрят корейцы

Напротив парка 300-летия в Петербурге днем 31 июля «дымит» прогулочный теплоход. По легенде он врезался в опору моста, в воде оказались тридцать пассажиров.

Фото: читатель Алексей

Фотографии акватории Финского залива «Фонтанке» прислали читатели. Со стороны они видели машины скорой помощи и дымящийся теплоход, с которого в воду прыгают люди.

ЧП оказалось постановочным – рядом с Яхтенным мостом Поисково-спасательная служба проводит плановые учения на случай, если пассажирское судно и правда врежется в опору моста и загорится.

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Как уточнили в ПСС, смотреть на учения по договоренности с консульством приехала делегация из Южной Кореи, причем на берег иностранцы попросились сами. Сеул изучает работу спасателей после того, как в конце мая этого года в центре Будапешта столкнулись два катера. На борту одного из них в основном были туристы из Кореи, несколько человек погибли.