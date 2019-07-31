Владельца «Норманна» ждут в СИЗО. Следствие просит арестовать Владимира Смирнова за пропавшие деньги петербургских дольщиков

Следствие подготовило ходатайство об избрании меры пресечения владельцу строительного холдинга «Норманн» Владимиру Смирнову. К вечеру 31 июля, по плану полиции, он должен оказаться в следственном изоляторе.

По данным «Фонтанки», ходатайство ГСУ ГУ МВД рассмотрят вечером в Выборгском районном суде Петербурга. По мнению следствия, бизнесмена нельзя отправлять под домашний арест и тем более исключены подписка о невыезде или залог.

Смирнову предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, уголовное дело по статье 159 УК возбуждено в начале 2019 года. По версии ГСУ ГУ МВД, владелец «Норманна» уводил перечисленные дольщиками денежные средства на счета подконтрольных ему компаний.

Смирнова задержали 29 июля, на четвертый день голодовки дольщиков. Протестную площадку они оборудовали рядом со строительством жилкомплексов «Три апельсина» и «На Заречной». Дольщики добиваются передачи проблемных объектов другому инвестору, «Промтехконтакту». Владимир Смирнов якобы отказывается подписывать необходимые документы.