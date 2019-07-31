Концерт Rammstein, футбол, марафон и съемки потеснят водителей в Петербурге в начале августа

В первые выходные августа схему движения транспорта в Петербурге изменят концерт немецкой метал-группы Rammstein, съемки фильма и спортивные мероприятия: матч футбольного клуба «Зенит» и легкоатлетический забег – петербургский полумарафон «Северная столица». Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Концерт и футбол пройдут на стадионе «Газпром-Арена» 2 и 3 августа, соответственно, и еще один матч состоится 17 августа. В связи с этим с 00:00 2 августа до 3:00 4 августа и с 00:00 до 24:00 17 августа будет перекрыто движение по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

С 16:30 до 23:30 2 августа, с 18:30 3 августа до 00:30 4 августа и с 16:00 до 22:00 17 августа будет запрещен въезд на улицу Рюхина в направлении от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице к Морскому проспекту. А с 20:00 2 августа до 00:30 3 августа, с 21:30 3 августа до 1:00 4 августа и с 19:00 до 23:00 17 августа знаки «Въезд запрещен» установят на участке Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Приморского проспекта и участке Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной.

На Крестовском проспекте за пересечением с улицей Рюхина в направлении к Южной дороге с 16:30 до 23:30 2 августа, с 18:30 3 августа до 00:30 4 августа и с 16:00 до 22:00 17 августа введут движение по полосам. Кроме того, при выезде с прилегающей территории нечетной стороны Яхтенной улицы с 20:00 2 августа до 00:30 3 августа, с 18:30 3 августа до 00:30 4 августа и с 16:00 до 22:00 17 августа будут действовать знаки «Движение направо».

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Помимо этого с 00:00 2 августа до 3:00 4 августа и с 00:00 до 24:00 17 августа будет запрещена остановка на Северной и Южной дорогах, в Бодровом переулке, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морском проспекте от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовском проспекте от Спортивной улицы до Южной дороги, Яхтенной улице от улицы Савушкина до Приморского проспекта и по нечетной стороне улице Савиной.

4 августа ООО «Агентство стратегических коммуникаций» проведет в Петербурге полумарафон «Северная столица». В связи с этим по ходу движения участников забега будет поэтапно перекрываться движение транспорта:

с 7:30 до 13:00 – по Дворцовому проезду;

с 7:30 до 10:10 – по Адмиралтейскому проспекту;

с 8:00 до 10:00 – по Сенатской площади, по Английской набережной от Сенатской площади до Благовещенского моста;

с 8:00 до 10:25 – по Благовещенскому мосту, по Университетской набережной от Благовещенского до Дворцового моста;

с 8:00 до 10:18 – по Кадетской линии от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;

с 8:00 до 10:25 – по Биржевой площади;

с 8:30 до 10:28 – по Биржевому мосту и Мытнинской набережной;

с 8:30 до 10:36 – по Кронверкской набережной;

с 9:00 до 10:48 – по Каменноостровскому проспекту от улицы Куйбышева до Кронверкского проспекта;

с 9:00 до 10:53 – по Кронверкскому проспекту от Каменноостровского проспекта до Введенской улицы, по Введенской улице;

с 8:30 до 11:15 – по Большому проспекту П.С. от Введенской улицы до набережной реки Карповки;

с 9:00 до 11:10 – по набережной реки Карповки от Большого проспекта П.С. до Петроградской набережной;

с 9:00 до 11:15 – по Петроградской набережной;

с 9:00 до 11:28 – по Петровской набережной;

с 9:00 до 11:38 – по Троицкому мосту;

с 8:00 до 12:25 – по Дворцовой набережной от Троицкого моста до набережной Кутузова (Прачечный мост);

с 9:00 до 11:55 – по четной стороне набережной реки Фонтанки от набережной Кутузова (Прачечный мост) до Невского проспекта;

с 8:00 до 12:00 – по Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до набережной канала Грибоедова;

с 8:00 до 12:25 – по набережной реки Мойки от Нижнего Лебяжьего моста до улицы Пестеля, по Садовой улице от Невского проспекта до набережной Мойки, по набережной Лебяжьей канавки от набережной Мойки до Миллионной улицы, по Миллионной улице от набережной Лебяжьей канавки до Мошкова переулка;

с 8:30 до 12:25 – по Мошкову переулку от Миллионной улицы до набережной Мойки;

с 9:00 до 12:25 – по набережной Мойки от Мошкова переулка до Мало-Конюшенного моста, по Мало-Конюшенному и Театральному мостам;

с 9:00 до 12:20 – по набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Невского проспекта;

с 8:00 до 10:25 – по Дворцовому мосту;

с 8:00 до 10:30 – по Дворцовой набережной от Дворцового проезда до Суворовской площади;

с 8:00 до 11:50 – по Суворовской площади от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;

с 8:00 до 12:25 – по Пантелеймоновскому мосту;

с 8:00 до 12:45 – по Невскому проспекту от набережной канала Грибоедова до Дворцовой площади.

Кроме того, будет запрещена парковка:

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с 00:00 2 августа до 23:00 4 августа – на набережной Мойки от проезда вдоль Марсова поля до Мошкова переулка, набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, в Чебоксарском переулке и Царицынском проезде;

с 00:00 3 августа до 13:00 4 августа – на Адмиралтейском проспекте, Английской набережной от Сенатской площади до площади Труда, Университетской набережной от площади Труда до Биржевой площади, Кадетской линии от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О., Мытнинской набережной, Кронверкском проспекте от Каменноостровского проспекта до Введенской улицы, Введенской улице, Большом проспекте П.С. от Введенской улицы до набережной Карповки, набережной Карповки от проспекта Медиков до Петроградской набережной, Петроградской и Петровской набережных, набережной Фонтанки от Дворцовой набережной до Невского проспекта, Садовой улице от Невского проспекта до набережной Мойки, набережной Лебяжьей канавки от набережной Мойки до Суворовской площади, Миллионной улице от Суворовской площади до Мошкова переулка и в Мошковом переулке от Миллионной улицы до набережной Мойки.

Помимо этого в связи со съемками художественного фильма «Астрология», которые проводит ООО «БиС», с 00:00 3 августа до 22:00 4 августа будет перекрыто движение транспорта по набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, Чебоксарскому переулку и Царицынскому проезду. Ради съемок перекроют и движение судов по каналу Грибоедова и реке Мойке.

Кроме того, 2 августа с 7:00 до 24:00 будет запрещена остановка в Шведском переулке.