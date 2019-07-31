Сбежавшего с места ДТП на Невском из укрытия выманили хитростью

Водителя красного BMW X6, устроившего утром 31 июля массовую аварию в центре Петербурга, задержали в Петроградском районе. Инспекторам дорожной инспекции пришлось брать нарушителя хитростью.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, сначала полиция вышла на владельца автомобиля, который в присутствии инспекторов позвонил своему другу, взявшему машину. Тот объяснил, где находится, на чём и погорел. Правоохранители быстро приехали его навестить в Петроградский район. Сейчас мужчина проходит медосвидетельствование, стражи правопорядка подозревают, что за руль 38-летний водитель мог сесть пьяным.

Напомним, крупное ДТП произошло сегодня в 8 утра недалеко от пересечения Невского проспекта с Садовой улицей. Водитель красного BMW X6 выехал на встречку, собрал 4 машины и перевернулся посреди дороги. В результате пострадала женщина за рулём Ford. Виновник с места аварии скрылся.