Показали лишнего? С сайта ГИБДД после сбоя пропали 158 петербургских камер

Появившаяся было карта камер фотовидеофиксации в Петербурге после обрушения сайта прошла ревизию и заметно потеряла в покрытии. Теперь вместо 164 объектов на ней можно увидеть лишь шесть.

Как писала «Фонтанка», решение о том, чтобы опубликовать камеры появилось по предложению Владимира Путина. Но вскоре после появления карты и списка 31 июля сайт Госавтоинспеции обвалился. А после восстановления заметно потерял в объеме информации. Впрочем, упоминание о том, что «Информационный ресурс находится в стадии наполнения», осталось.

Ознакомиться с полным (возможно, что скоро число камер вернется к прежнему значению) перечнем в Петербурге и других регионах можно здесь.