Губернатор Ленинградской области открыл пожарное депо в «Ясно.Янино»

фото предоставлено ГК «КВС»

30 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко открыл новое пожарное депо на территории жилого квартала «Ясно.Янино», застройщиком которого является группа компаний «КВС».

В апреле этого года здание пожарной части 149 было введено в эксплуатацию, а спустя три месяца состоялась торжественная церемония открытия.

«Очень важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Мы четко понимаем, что все наши новостройки должны иметь все необходимые компоненты безопасности. Сегодня мы сдаем пожарное депо в Янино, через 2 месяца в Кудрово. Заневское поселение на правильном пути. В течении 3 лет основные вопросы, связанные с социальными объектами, будут решены»,- отметил Александр Дрозденко.

Пожарное депо рассчитано на три машиновыезда. Специально для новой части были закуплены пожарные машины, противопожарная техника, 50-метровая лестница, высоты которой будет достаточно для тушения высоток Заневки, Янино, Колтушей и близлежащих населенных пунктов. Боевое дежурство в части 149 будут нести 46 сотрудников.

«Каждый год мы вводим в эксплуатацию тысячи квадратных метров, семьи петербуржцев, жителей Ленинградской области и других регионов страны получают свое жилье точно в срок. И мы знаем, как для каждой из этих семей важно знать, что их дети и близкие под защитой: под защитой охраны комплекса, под защитой специальных служб. Именно поэтому ГК «КВС» инициировало возможность строительства объекта на нашей территории. Объем инвестиций компании-застройщика по данному объекту составил более 11 миллионов рублей, но я уверен, что снижение периода реагирования пожарных расчетов до 10 минут с момента вызова – бесценно, ведь в экстренных ситуациях на счету каждая секунда», – отметил генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)