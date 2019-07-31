ЦИК поддержал кандидатов от «Яблока», чьи документы массово перепутались в избиркомах Петроградского района

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 31 июля удовлетворила жалобу двух кандидатов от «Яблока», которых не допустили до выборов в совет муниципалитета «Введенский» (Петроградский район). Петербургский избирком, согласно решению ЦИКа, должен «незамедлительно» зарегистрировать Павла Хусу и Павла Калайдина.

Этим кандидатам муниципальный избирком отказал в регистрации, сославшись на то, что они перепутали местами выписки из решения партийной конференции об их выдвижении: Павел Хусу сдал выписку Павла Калайдина, и наоборот. Таких случаев с кандидатами от «Яблока» в муниципалитетах Петроградского района – больше двадцати. В избиркомах вину за путаницу возлагают на партию. В партии утверждают, что избиркомы совершили подлог.

Прежде чем обратиться в ЦИК, «Яблоко» пыталось обжаловать отказы в петербургской избирательной комиссии. Но там партия поддержки не нашла: в горизбиркоме сочли, что не могут брать на себя функции суда и определять, кто перепутал документы – кандидаты или комиссии.

«Путаница с документами действительно могла произойти. Но она легко разрешалась, так как принимали документы в одном помещении, на одном столе. И все возникшие сомнения можно было легко трактовать в пользу кандидатов», – сказал на заседании зампред ЦИК Николай Булаев, комментируя решение удовлетворить жалобу яблочников. «И все-таки "Яблоку" нужно внимательнее относиться к оформлению документов. Даже сами кандидаты говорили, что бланки им раздавали в коридоре, сшивали на коленках…» – возразила зампред петербургского избиркома Алла Егорова.

Если горизбирком выполнит решение ЦИКа и восстановит права Павла Хусу и Павла Калайдина, они станут первыми зарегистрированными кандидатами от «Яблока» в Петроградском районе. На этой территории, подконтрольной спикеру петербургского Заксобрания и лидеру региональной «Единой России» Вячеславу Макарову, до сих пор не допустили до выборов ни одного яблочника.