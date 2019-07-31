Китайских яблочек не будет. Россельхознадзор ограничил ввоз в РФ фруктов и ягод из Поднебесной

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в России запрещает импорт некоторых культур с китайской территории.

«С 10 августа 2019 года [принято решение] приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами», – цитирует 31 июля заявление ведомства ТАСС.

За прошедшие два года в продукции из Поднебесной выявили 48 опасных объектов при ввозе семечковых и косточковых культур. К ним относятся сливы, персики, вишня, черешня, яблоки, груши и многое другое.

Российское надзорное ведомство уже обратилось к китайским коллегам.

Напомним, что Китай – один из крупнейших поставщиков растительной продукции в РФ. На долю этой страны приходится порядка 900 тысяч тонн в год.