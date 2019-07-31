Заказывайте машину. Эксперты сравнили стоимость личного автомобиля и такси в России

Личный автомобиль в России окупает себя только при интенсивном использовании, в противном случае дешевле выходит передвигаться на такси. К такому выводу пришли эксперты банка HSBC, пишет «Коммерсантъ» 31 июля.

Согласно исследованию, обзаводиться машиной выгодно проезжающим больше 5,4 тысячи километров в год. Тем, чьи поездки не превышают 14 километров в день, выгоднее пользоваться услугами такси, чем тратиться на обслуживание и заправку своего автомобиля. Впрочем, личный транспорт окупится и в этом случае, но только через десять лет.

Россия оказалась лидером по размеру пробега среди крупных стран. Так, в Индии покупать машину выгодно проезжающим примерно 2,7 тысячи километров в год. В Великобритании и США этот показатель немногим превышает тысячу, а в Германии – всего 811 километров.

Расчёты HSBC строили на стоимости Toyota Camry в каждой стране, учитывали затраты на бензин, средние цены на такси, а также уровень доходов жителей. В России он перевалил за 14%, в прошлогодних майских указах президент РФ Владимир Путин ставил задачу понижать. В следующем году борьба с бедностью обойдётся в 7 млрд для регионов, но выделять средства будут не всем.