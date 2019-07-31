В Петербурге обнаружили 27 «черных кредиторов», 8 финансовых пирамид и одного нелегального форекс-дилера

Центральный банк РФ отчитался о выявлении 107 «черных кредиторов» и 12 финансовых пирамид в Северо-Западном федеральном округе в первом полугодии 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе регулятора 31 июля, больше всего нелегальных кредиторов найдено в Санкт-Петербурге — 27 штук. Также в Северной столице обнаружены нелегальный форекс-дилер и восемь организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей.

За полгода в СЗФО возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.

«Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия. Кроме того, узнав, что их «засекли», мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан», — отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

На сайте ЦБ в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.